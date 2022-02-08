Томск, 8 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Молодого мужчину, ранившего двух человек и повредившего автомобили, задержали в Томске.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, днём 8 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мокрушина неизвестный мужчина ведёт себя агрессивно. Он ранил двух человек.

Полицейские задержали мужчину 2000 года рождения. Предположительно, он был пьян. Двое пострадавших доставлены в медучреждение. По предварительным данным, злоумышленник также повредил два припаркованных автомобиля.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в аэропорту Ростова-на-Дону с авиарейса сняли пассажира, устроившего дебош на борту.

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