Вашингтон, 8 февраля 2022, 14:17 — REGNUM Трёхстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией является «одним из наиболее важных и эффективных инструментов денуклеаризации Корейского полуострова». Об этом заявил 7 января пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.
Данное заявление он сделал накануне встречи глав внешнеполитических ведомств трёх стран, которая состоится на этой неделе.
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Прайс также подчеркнул важность тесной координации с союзниками и партнерами для достижения какого-либо прогресса в вопросе полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Он в очередной раз напомнил, что у США нет враждебных намерений по отношению к КНДР, а также акцентировал внимание на том, что достичь первоочередной цели можно только посредством диалога.