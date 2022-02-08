Вашингтон, 8 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Трёхстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией является «одним из наиболее важных и эффективных инструментов денуклеаризации Корейского полуострова». Об этом заявил 7 января пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Данное заявление он сделал накануне встречи глав внешнеполитических ведомств трёх стран, которая состоится на этой неделе.

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Прайс также подчеркнул важность тесной координации с союзниками и партнерами для достижения какого-либо прогресса в вопросе полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Он в очередной раз напомнил, что у США нет враждебных намерений по отношению к КНДР, а также акцентировал внимание на том, что достичь первоочередной цели можно только посредством диалога.