Уфа, 8 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Центры цифрового образования детей «IT-куб» намерены создать в Башкирии. Соответствующий приказ республиканского министерства образования и науки опубликован 7 февраля на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Pixabay.com Цифровое пространство

Приказом утверждается «дорожная карта» по созданию и работе этих центов на территории Башкирии.

Сообщается, что целью создания центров является формирование среды, обеспечивающей ускоренное освоение обучающимися востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных коммуникационных технологий, а также обеспечение условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и талантов, их профориентации, развития математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления.

Центры планируют создать в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Ишимбайском и Белорецком районах.