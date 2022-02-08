Новосибирск, , 14:17 — REGNUM В Новосибирске с сегодняшнего дня, 8 февраля, объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 17:00 (время местное) сегодня, 8 февраля, до 17:00 (время местное) 11 февраля 2022 года на территории Новосибирска сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности», — уточняют синоптики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске на четыре дня объявлен режим «чёрного неба».