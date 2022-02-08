Красногорск, 8 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Подмосковье занимает первое место среди других субъектов РФ по объемам капитального ремонта систем газоснабжения. Об этом 8 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Donland.ru Система газоснабжения

Московская область также является одним из первых регионов, который начал проводить работы по ремонту систем газоснабжения в рамках программы капитального ремонта, отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. В 2022 году областным Фондом капремонта запланировано отремонтировать системы газоснабжения 473 многоквартирных домов Подмосковья.

«В Московской области программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На текущий момент ремонт проведен в свыше 1100 многоквартирных домах. Данные работы призваны существенным образом повысить газовую безопасность», — сказал Велиховский.