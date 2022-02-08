Москва, , 14:14 — REGNUM Ассоциация туроператоров России объяснила рост цен на летние туры в Турцию обесцениванием рубля. Такую точку зрения можно считать теоретически обоснованной заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Турецкий отель Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Ведь российский рубль, показав очень слабую динамику по отношению к доллару в 2021 году, в январе продолжал дешеветь и обесценился ещё на 3,8%.

Но в начале февраля стали немного снижаться геополитические риски для России; ожидается новый этап повышения ключевой ставки Банком России, и на фоне снижения рисков россиянин с начала месяца смог отыграть назад уже 1,8% стоимости.

Вероятно, что к лету, если продолжится тенденция к снижению политических и санкционных рисков, рубль подорожает ещё больше, и доллар тогда опустится на уровни в 71−73 рубля.

Поэтому, не вполне корректно объяснять возможное подорожание туров (если оно произойдёт) исключительно динамикой валютного рынка, который, как и рынок любого биржевого товара либо финансовых активов, всегда будет испытывать колебания.

Кроме того, очень важно учитывать фактор спроса. Спрос на отдых в Турции летом будет традиционно высокий, в связи с чем представляется реалистичным прогноз подорожания отдыха в этой стране, но максимум на 30−40%. На 50% — выглядит чрезмерным.

Вряд ли найдётся много желающих, даже в высокий сезон, отдыхать, например, в отеле 4 звезды по цене отдельной виллы с собственным бассейном в 5-звездочном клубном отеле.

И нельзя сбрасывать со счетов фактор конкуренции отдыху в Турции со стороны других направлений, например, Египта и Туниса (при этом необходимо учитывать, что в Египте летом цены сильно падают, независимо от того, как ведёт себя доллар по отношению к рублю).

Кроме того, есть конкуренция со стороны внутреннего российского туризма. Качество отдыха на юге России в последние несколько лет улучшилось, да ещё за отдых в России можно получить туристический кэшбек.

Так что динамика цен на отдых за границей в начале лета, прежде всего будет зависеть от спроса, а не от валютных курсов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отдых в Турции к лету может подорожать на 25−50%. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), обосновывая такое подорожание обесценением рубля.

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