Москва, 8 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России объяснила рост цен на летние туры в Турцию обесцениванием рубля. Такую точку зрения можно считать теоретически обоснованной заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

«Ведь российский рубль, показав очень слабую динамику по отношению к доллару в 2021 году, в январе продолжал дешеветь и обесценился ещё на 3,8%.

Но в начале февраля стали немного снижаться геополитические риски для России; ожидается новый этап повышения ключевой ставки Банком России, и на фоне снижения рисков россиянин с начала месяца смог отыграть назад уже 1,8% стоимости.

Вероятно, что к лету, если продолжится тенденция к снижению политических и санкционных рисков, рубль подорожает ещё больше, и доллар тогда опустится на уровни в 71−73 рубля.

Поэтому, не вполне корректно объяснять возможное подорожание туров (если оно произойдёт) исключительно динамикой валютного рынка, который, как и рынок любого биржевого товара либо финансовых активов, всегда будет испытывать колебания.

Кроме того, очень важно учитывать фактор спроса. Спрос на отдых в Турции летом будет традиционно высокий, в связи с чем представляется реалистичным прогноз подорожания отдыха в этой стране, но максимум на 30−40%. На 50% — выглядит чрезмерным.

Вряд ли найдётся много желающих, даже в высокий сезон, отдыхать, например, в отеле 4 звезды по цене отдельной виллы с собственным бассейном в 5-звездочном клубном отеле.

И нельзя сбрасывать со счетов фактор конкуренции отдыху в Турции со стороны других направлений, например, Египта и Туниса (при этом необходимо учитывать, что в Египте летом цены сильно падают, независимо от того, как ведёт себя доллар по отношению к рублю).

Кроме того, есть конкуренция со стороны внутреннего российского туризма. Качество отдыха на юге России в последние несколько лет улучшилось, да ещё за отдых в России можно получить туристический кэшбек.

Так что динамика цен на отдых за границей в начале лета, прежде всего будет зависеть от спроса, а не от валютных курсов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отдых в Турции к лету может подорожать на 25−50%. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), обосновывая такое подорожание обесценением рубля.

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