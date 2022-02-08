Белград, 8 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич встретился 8 февраля в Белграде со специальным представителем Великобритании по Западным Балканам Стюартом Пичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы обсудили ситуацию в регионе и будущее сотрудничество в целях создания атмосферы доверия и совместных усилий по достижения мира и стабильности в регионе Западных Балкан», — сообщил Вучич на своей странице в «Инстаграме» под фотографией со встречи с британским гостем.

Напомним, что ранее Стюарт Пич посетил Тирану. Там он поддержал инициативу создания свободной экономической зоны Open Balkan, в которой в настоящее время принимают участие Сербия, Албания и Северная Македония.