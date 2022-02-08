Вологда, 8 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние стуки коронавирус выявили у 2 040 человек, 178 из них попали в стационеры медучреждений, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, 7 февраля в регионе от ковида скончались пять человек, всего с начала пандемии — 3240.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 165 643, 698 человек скончались.