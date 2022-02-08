Вашингтон, , 14:11 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:100.

Баскетбольный клуб «Майами Хит» Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, на счету которого 21 очко. В составе «Вашингтона» защитник Кори Кисперт набрал 20 очков.

«Майами» одержал 35-ю победу в 55 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» потерпел 29-е поражение в 53 играх и идёт на 20-м месте.

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