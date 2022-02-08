Москва, , 14:10 — REGNUM В День российской науки участники трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — сообщили о своих новых разработках в области медицины, образования, юриспруденции и атомной энергетики.

Научные исследования, 08.02.2022 (сс) cdc.gov

В День российской науки, который отмечается 8 февраля, о своих проектах в областимедицины, образования, юриспруденции и атомной энергетики рассказали победители и финалисты трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Разработки, которыми они занимаются в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Севастополе, уже в ближайшем будущем смогут повлиять на развитие научного потенциала России и технологический прогресс страны.

Сегодня премию Губернатора Свердловской области для молодых учёных получил победитель трека «Наука» — научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, доцент кафедры конституционного права УрГЮУ Алдар Чирнинов (Екатеринбург). Он удостоен награды за крупный научный проект по теории и методологии конституционно-судебной аргументации, которым занимается четвертый год.

«Это очень важная задача, поскольку от качества аргументов зависит, насколько эффективно будут устраняться законодательные предписания, которые не соответствуют конституционным требованиям и нарушают основные права и свободы человека», — пояснил Алдар Чирнинов.

Победитель трека сам ведет дела в Конституционном Суде РФ и уверен, что результаты его исследования уже оказывают положительное влияние на реальную практику конституционного правосудия. Алдар Чирнинов планирует завершить свой проект в декабре 2022 года, а затем защитить докторскую диссертацию.

Заведующий лабораторией комбинированной терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и заведующий кафедрой биохимии им. Т.Т. Березова РУДН, победитель трека «Наука» Вадим Покровский (Москва) сообщил, что работает над созданием нового учебника «Биохимия человека» для студентов медицинских вузов. Автор уже завершил первую часть «Обмен углеводов», которая выйдет отдельным томом весной 2022 года. Полностью учебник будет готов к концу 2024 года. Базовым русскоязычным учебником по биохимии для большинства студентов-медиков вот уже более 60 лет является учебник Т. Т. Березова и Б. Ф. Коровкина, который очень давно не обновлялся и содержит мало отсылок от классической биохимии к другим важным для врача аспектам клинической медицины.

«Одна из задач нового учебника — расставить акценты в этой науке и через физиологию, фармакологию, патогенез заболеваний, клиническую лабораторную диагностику дать понимание того, зачем врачу нужна биохимия. Это будет сверхнаглядный учебник в двух форматах: классическом печатном и интерактивном», — пояснил Вадим Покровский. Параллельно он занимается еще двумя проектами — разработкой новой программы магистратуры Медицинского института РУДН «Создание и разработка лекарственных препаратов», первый набор на которую состоится в сентябре 2022 года, и созданием банка моделей для исследования новых противоопухолевых препаратов в лаборатории НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Победитель трека «Наука» — главный конструктор реакторных установок атомных станций малой мощности АО «НИКИЭТ» Госкорпорации «Росатом» Денис Куликов (Москва) сообщил о разработке и перспективе создания на территории России до 2030 года новой атомной станции мощностью до 10 МВт электрических.

«Моя команда занимается проектами по энергоснабжению удаленных и труднодоступных регионов России — это Дальний Восток, крайний север, Арктика, включая шельфовую зону, где расположены добывающие и перерабатывающие производства. Преимущество атомной станции перед дизельной и возобновляемой энергетикой в том, что она позволяет обеспечить надежную и бесперебойную генерацию тепловой и электрической энергии с конкурентными экономическими показателями вне зависимости от инфраструктурных особенностей региона, — пояснил Денис Куликов, — Наш основной проект — атомная станция малой мощности на базе реакторной установки «Шельф». Она рассчитана на целый год автономной работы без присутствия персонала на площадке. По сути, это большая атомная батарейка, которая способна в течение восьми лет генерировать от 6 до 10 МВт электрических без замены топлива, общим сроком эксплуатации 60 лет».

Проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета и директор Института развития Севастополя, победитель трека Иван Кусов (Севастополь) сообщил о планах по созданию технологической долины с рабочим названием «IQ квартал Севастополя».

«Это будет инновационная научно-технологическая площадка с особым благоприятным режимом для деятельности высокотехнологичных компаний, созданная по модели аналогичных центров при МГУ или ДВФУ. Долина объединит участников научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех», включая СевГУ, а также новых технологических и индустриальных партнеров, — пояснил Иван Кусов, — Сейчас по поручению Губернатора проводится анализ территории Севастополя, где возможно размещение центра, затем это будет включено в генплан города». Работы по созданиютехнологической долины планируется завершить к 2026 году. «Для нас крайне важно формирование серьезной и комплексной инновационной инфраструктуры, которая смогла бы привлечь и удержать в регионе талантливых ребят», — подчеркнул Иван Кусов.

Финалистка трека «Наука» — директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Валерия Родионова (Калининград) рассказала, что в феврале 2022 года ее команда получила грант Министерства науки и высшего образования РФ на проект по разработке высокочувствительного сенсора, например, для поиска дефектов в промышленных изделиях или проведения высокоточных медицинских анализов. Реализовывать его предстоит в течение трех лет совместно с коллегами из Университета Павла Йозефа Шафарика (Словакия). Определенная роль в проекте достанется школьникам Калининграда. По мнению Валерии Родионовой, прививать интерес к науке необходимо именно в школьные годы, поэтому центр постоянно проводит научно-популярные лекции и просветительские мероприятия для детей.

«Привлекать к науке студентов бакалавриата и магистратуры поздно, потому что к этому времени у них уже сложились определенные стереотипы. Тогда мы решили пойти в школу. В каждом ребенке природой заложена пытливость ума, тяга к познанию мира, к созиданию — надо только дать возможность этому развиваться», — считает Валерия Родионова.

Всего участниками трека «Наука», который на протяжении двух лет проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», стали почти 30 тыс. россиян со всей страны, 43 человека были объявлены победителями.

Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» пройдет с 24 по 27 марта 2022 года в Москве. Все 300 участников суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а 100 победителей — также возможность поработать с лучшими управленцами страны.

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