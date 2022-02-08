В День науки Лидеры России рассказали о своих новых разработках
Москва, 8 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В День российской науки участники трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — сообщили о своих новых разработках в области медицины, образования, юриспруденции и атомной энергетики.
В День российской науки, который отмечается 8 февраля, о своих проектах в областимедицины, образования, юриспруденции и атомной энергетики рассказали победители и финалисты трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Разработки, которыми они занимаются в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Севастополе, уже в ближайшем будущем смогут повлиять на развитие научного потенциала России и технологический прогресс страны.
Сегодня премию Губернатора Свердловской области для молодых учёных получил победитель трека «Наука» — научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, доцент кафедры конституционного права УрГЮУ Алдар Чирнинов (Екатеринбург). Он удостоен награды за крупный научный проект по теории и методологии конституционно-судебной аргументации, которым занимается четвертый год.
Победитель трека сам ведет дела в Конституционном Суде РФ и уверен, что результаты его исследования уже оказывают положительное влияние на реальную практику конституционного правосудия. Алдар Чирнинов планирует завершить свой проект в декабре 2022 года, а затем защитить докторскую диссертацию.
Заведующий лабораторией комбинированной терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и заведующий кафедрой биохимии им. Т.Т. Березова РУДН, победитель трека «Наука» Вадим Покровский (Москва) сообщил, что работает над созданием нового учебника «Биохимия человека» для студентов медицинских вузов. Автор уже завершил первую часть «Обмен углеводов», которая выйдет отдельным томом весной 2022 года. Полностью учебник будет готов к концу 2024 года. Базовым русскоязычным учебником по биохимии для большинства студентов-медиков вот уже более 60 лет является учебник Т. Т. Березова и Б. Ф. Коровкина, который очень давно не обновлялся и содержит мало отсылок от классической биохимии к другим важным для врача аспектам клинической медицины.
Победитель трека «Наука» — главный конструктор реакторных установок атомных станций малой мощности АО «НИКИЭТ» Госкорпорации «Росатом» Денис Куликов (Москва) сообщил о разработке и перспективе создания на территории России до 2030 года новой атомной станции мощностью до 10 МВт электрических.
Проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета и директор Института развития Севастополя, победитель трека Иван Кусов (Севастополь) сообщил о планах по созданию технологической долины с рабочим названием «IQ квартал Севастополя».
Финалистка трека «Наука» — директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Валерия Родионова (Калининград) рассказала, что в феврале 2022 года ее команда получила грант Министерства науки и высшего образования РФ на проект по разработке высокочувствительного сенсора, например, для поиска дефектов в промышленных изделиях или проведения высокоточных медицинских анализов. Реализовывать его предстоит в течение трех лет совместно с коллегами из Университета Павла Йозефа Шафарика (Словакия). Определенная роль в проекте достанется школьникам Калининграда. По мнению Валерии Родионовой, прививать интерес к науке необходимо именно в школьные годы, поэтому центр постоянно проводит научно-популярные лекции и просветительские мероприятия для детей.
Всего участниками трека «Наука», который на протяжении двух лет проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», стали почти 30 тыс. россиян со всей страны, 43 человека были объявлены победителями.
Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» пройдет с 24 по 27 марта 2022 года в Москве. Все 300 участников суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а 100 победителей — также возможность поработать с лучшими управленцами страны.
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