Вологда, , 14:09 — REGNUM В лесу Верховажского района Вологодчины охотники обнаружили двух медвежат. Животные лежали в разрушенной берлоге, медведицы рядом не было.

Медвежонок Екатерина Васягина

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном охотдепартаменте, медвежатам не более трех недель, каждый из них весит не более одного килограмма. Медведица была обнаружена в нескольких метрах от берлоги, она снова залегла в спячку.

«Еще бы два-три часа и животные бы замерзли, поэтому было принято решение отправить их в реабилитационный центр в Твери. После того, как они окрепнут, их вернут в привычную среду обитания», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года на Ямале провели уникальную эвакуацию двух белых медвежат.