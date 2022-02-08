Элиста, 8 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Элисте частично прекращена подача воды из-за коммунальной аварии. На месте работают две аварийные бригады, сообщили ИА REGNUM в «Элиставодоканале» 8 февраля.

Группа МУП «Водоканал» в Facebook Цистерна с водой

Аварийные службы устраняют утечку на водопроводной линии в районе дома 36 второго микрорайона, а также производят замену задвижки на 11-м проезде Южного района.

Жильцам многоквартирных домов до окончания ремонтных работ организован подвоз воды.