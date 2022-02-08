Оклахома-сити, США, , 14:07 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:98.

Клэй Томпсон в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт, на счету которого 26 очков. В составе «Голден Стэйт» защитник Клэй Томпсон набрал 21 очко.

«Голден Стэйт» одержал 41-ю победу в 54 матчах и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» потерпел 36-е поражение в 53 играх и идёт на 27-м месте.

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