Ижевск, 8 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Удмуртии за неделю с 31 января по 6 февраля закрылись на карантин в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ 39 школ и 11 детских садов. Все полностью закрытые учреждения образования расположены в районах республики, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ponchikov.net ОРВИ у ребёнка

Максимальное число школ временно не работает в Глазове — шесть учреждений, пять — в Кезском районе, четыре — в Увинском, по две школы соблюдают карантин в Алнашском, Граховском, Завьяловском, Каракулинском и Сюмсинском районах, по одной — в Балезинском, Воткинском Селтинском, Шарканском и Ярском районах республики.

Полностью закрыты по два детсада в Граховском и Якшур-Бодьинском районах, по одному — в Балезинском, Дебесском, Завьяловском, Каракулинском, Кезском, Малопургинском и Увинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 31 января по 6 февраля в Удмуртии за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 11 693 ребенка в возрасте до 14 лет. Среднереспубликанский показатель заболеваемости составил 1736,1 на 100 тыс. населения (неделей ранее — 1271 на 100 тыс. населения).

Максимальный показатель заболеваемости по республике фиксируется среди детей в возрасте от трех до шести лет, всего заболели 3465 детей, показатель составил 4178,4 на 100 тыс. населения).

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