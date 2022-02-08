Рязань, , 14:09 — REGNUM В Рязанской области за прошедшие сутки выписаны после выздоровления 439 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Госпитализированы 178 человек, зарегистрировано пять летальных исходов.

В больнице Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Всего в Рязанской области выявлено 76 796 носителей инфекции, в том числе 1 292 случая заражения подтверждены за минувшие сутки. Завершили лечение 60 309 жителей. Скончались от осложнений 2 913 пациентов.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки возрос до 1,71%.