Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Министерство культуры Грузии выбрало победителя на создание компьютерной игры, посвященной Дидгорской битве 1121 года. Победившая компания Celestial Dimension, как сообщает пресс-служба минкульта, 8 февраля представила трейлер игры.

Грузия Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По данным ведомства, она будет посвящена исторической победе между армией Грузинского царства, возглавляемой царём Давидом Строителем над завоевателями сульджуами.

«Следует отметить, что впервые в Грузии государство финансирует создание компьютерной игры. Министерство культуры объявило конкурс по случаю 900-летия Дидгорской битвы», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в минкульте учли интерес молодёжи к компьютерным играм и решили таким образом популяризировать национальную историю. Релиз первой фазы игры планируется провести в мае.

В министерстве подчеркнули, что создателям игры будет помогать историк, который изучал правление Давида Строителя.

«Экипировка воинов и эпохальные события, представленные в анимационных роликах, будут максимально аутентичны», — заявили в минкульте.