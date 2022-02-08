Тбилиси, 8 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Министерство культуры Грузии выбрало победителя на создание компьютерной игры, посвященной Дидгорской битве 1121 года. Победившая компания Celestial Dimension, как сообщает пресс-служба минкульта, 8 февраля представила трейлер игры.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Грузия

По данным ведомства, она будет посвящена исторической победе между армией Грузинского царства, возглавляемой царём Давидом Строителем над завоевателями сульджуами.

«Следует отметить, что впервые в Грузии государство финансирует создание компьютерной игры. Министерство культуры объявило конкурс по случаю 900-летия Дидгорской битвы», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в минкульте учли интерес молодёжи к компьютерным играм и решили таким образом популяризировать национальную историю. Релиз первой фазы игры планируется провести в мае.

В министерстве подчеркнули, что создателям игры будет помогать историк, который изучал правление Давида Строителя.

«Экипировка воинов и эпохальные события, представленные в анимационных роликах, будут максимально аутентичны», — заявили в минкульте.