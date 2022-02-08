Париж, , 14:05 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) — это один из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией. Такое мнение 8 февраля высказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

«Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода «Северный поток 2» — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», — сказал он.

Также Ле Мэр уточнил, что вопрос о запуске в эксплуатацию указанного трубопровода является стратегическим и для России, и для Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что проект «Северный поток 2» будет остановлен в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.