Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Любое соглашение с Ираном по его ядерной проблеме является важным вопросом для национальной безопасности США и поэтому требует совета и одобрения со стороны Сената США. Об этом заявлено в письме сенаторов-республиканцев главе Белого дома Джозефу Байдену, сообщаетгазета Politico.

Сенат США Beforeitsnews.com

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Сенаторы напомнили американскому лидеру, что они имеют законное право вмешиваться в эти вопросы. Так, для ратификации соглашения, связанного с иранской ядерной программой, за него должны проголосовать не менее 60 сенаторов. Если этого не будет сделано, то документ подлежит отмене. В таком случае, вероятно, что соглашение будет разорвано в первые дни администрации следующего президента в январе 2025 года, пояснили сенаторы-республиканцы.

В письме, под которым подписались 27 республиканцев, направленном Байдену, сенаторы предупредили американского лидера, что попытаются блокировать сделку с Ираном, если администрация главы Белого дома не выполнит обязательства.

«Мы стремимся использовать весь спектр возможностей и рычагов, доступных сенаторам Соединённых Штатов, для обеспечения того, чтобы вы выполняли эти обязательства, и что выполнение любого соглашения будет серьёзно, если не окончательно затруднено, если вы этого не сделаете», — отмечено в письме, подготовленном Тедом Крузом (штат Техас).

Как сообщалоИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена отменила часть санкций, связанных с гражданской ядерной деятельностью Ирана, пытаясь наладить со страной отношения для возобновления ядерной сделки 2015 года. Приказ, позволяющий иностранным компаниям и странам участвовать в гражданских ядерных проектах в Иране при этом, не подвергаясь санкциям США, подписал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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При этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что администрация Белого дома «НЕ отказалась от санкций против Ирана и не будет этого делать до тех пор, пока Тегеран не вернется к своим обязательствам в рамках JCPOA».

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