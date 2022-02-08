Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Петербургском регионе задержали граждан Танзании и Йемена, которые пытались незаконно пересечь границу России с Финляндией, входящей в Евросоюз. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО. Граждане Танзании и Йемена, пойманные в Петербурге

Как уточнили в УФСБ, сотрудниками ведомства пресечен транзитный канал незаконной миграции. По факту незаконного пересечения границы РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ (попытка незаконного пересечения государственной границы).

Отметим, что судом уже вынесено решение, членов преступной группы признали виновными и приговорили к срокам от 1,9 лет до 2 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.