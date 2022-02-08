Махачкала, , 14:04 — REGNUM В Дагестане был выявлен факт массовой гибели туров. Около 60 туш обнаружили на территории Тляратинского района, о чем сообщили пользователи регионального сегмента соцсетей. Ситуацию обсудили 7 февраля в ходе совещания в правительстве республики.

Одной из версий гибели была названа лавиноопасная ситуация в данной местности, по другим предположениям, могло иметь место и какое-то массовое заболевание. На территории провели осмотр работники ФГБУ «Государственный природный заповедник «Дагестанский», Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора и ветврачи Тляратинского районного управления.

«Были отобраны пробы биологического материала от павших особей для экспертизы в целях определения причины гибели животных. Результаты будут известны после вынесения экспертного заключения. Ситуация остается под контролем профильных федеральных и республиканских ведомств», — сообщили в правительстве.

По данным директора заповедника «Дагестанский» Курбана Куниева, численность туров в Дагестане, согласно результатам ежегодного государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, составляет около 15 тыс. особей. В среднем ежегодно отстреливают около 4,7% от общей численности, что не вызывает угрозы для исчезновения этого вида животных.