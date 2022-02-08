Париж, , 14:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что своими переговорами с президентом России Владимиром Путиным добился цели деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил 8 февраля в эфире телеканала BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона объясняется экстраординарной ситуацией в мире.

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