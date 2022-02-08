Багдад, , 14:11 — REGNUM Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Халбуси принял решение начать процедуру подачи заявок на должность президента страны. Об этом 8 февраля сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на распространённое в интернете заявление президиума парламента.

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси

Согласно заявлению, президиум постановил начать регистрацию кандидатов на должность президента в среду, 9 февраля. В соответствии с конституцией страны, выдвижение кандидатур продлится три дня.

Ряд политических партий, включая «Демократическую партию Курдистана» и «Садристское движение», победившее на недавних парламентских выборов, уже объявили о намерении бойкотировать выборы президента.