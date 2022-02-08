8 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Климент Александров, , 14:53 — REGNUM Нехватка автомобильных чипов преследует автопроизводителей уже более года, в результате чего мировые показатели продаж автомобилей снизятся на 10 процентов в 2021 году (81 миллион единиц) по сравнению с уровнем до пандемии 2019 года. Аналитики прогнозируют, что дефицит чипов продлится и в 2022 году, но к концу года уменьшится. Администрация президента США Джо Байдена даже подчеркнула, что запасы ключевых чипов достигли рекордно низкого уровня (сейчас это пятидневный запас по сравнению с сорокадневным запасом ранее), в то время как сроки выполнения глобальных закупок полупроводников для некоторых чипов составляют от 25 до 44 недель, что значительно превышает обычные оценки времени ожидания (от 10 до 14 недель).

Микроэлектроника Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом разрыве спроса и предложения, а также в недостатке инвестиций в автомобильные чипы за последние годы, в какой-то степени виновата пандемия. Но эксперты указывают на еще одну причину проблемы — метод производства «точно в срок», поскольку зависимость от низких показателей запасов становится препятствием, а не фактором, способствующим повышению эффективности, особенно во времена нехватки ключевых компонентов. Тот факт, что некоторые автопроизводители (например, Toyota, Ford, GM и т. д.) пострадали больше, чем другие (например, BMW, Tesla и т. д.), показывает принципиальные различия в методах производства, управлении цепочками поставок и стратегиях настройки, основанных на программном обеспечении, которые Tesla использовала при быстрой перекалибровке чипов путем перезаписи программного обеспечения.

Автомобильная промышленность spencer cooper

Независимо от того, какой фактор оказался решающим, результат один и тот же: нескольким заводам в США, ЕС и даже Китае пришлось временно прекратить производство из-за нехватки чипов. Как следствие, почти ежемесячно одно объявление об инвестициях в производство микросхем следовало за другим. Например, такие американские компании, как Ford, после недельного простоя на заводе в Луисвилле объявили о партнерстве с GlobalFoundries для расширения отечественного производства микросхем. GM сообщила об аналогичном партнерстве с Wolfspeed в штате Нью-Йорк. Помимо автопроизводителей, Samsung и Intel объявили об инвестициях в чипы в Техасе (17 миллиардов долларов) и Огайо (20 миллиардов долларов) соответственно, в то время как TSMC строит завод в Аризоне (12 миллиардов долларов). Наконец, администрация Байдена завершила разработку «законопроекта о чипах» (хотя он всё еще ожидает одобрения Конгресса), который позволит инвестировать 52 миллиарда долларов в развитие рынка чипов в США.

Эти меры могут уменьшить нехватку чипов в среднесрочной перспективе. Переход от жесткого производства «точно в срок» к более высоким требованиям к запасам ключевых компонентов — стратегии, которую генеральный директор Ford Джим Фарли подчеркнул в недавнем интервью Bloomberg, — может сократить узкие места в краткосрочной перспективе. Поворот компаний в сторону наращивания базы программного обеспечения даст традиционным автопроизводителям больше возможностей для повторной калибровки чипов, что показал пример Tesla, когда компания установила еще один рекорд поставок электромобилей (EV) в 2021 году в размере 936 000. Однако, поскольку переход на электромобили набирает обороты, а сами электромобили требуют вдвое большего количества чипов, чем бензиновые или дизельные автомобили, необходима долгосрочная стратегия.

Геополитика и экономика производства микросхем дают некоторые идеи. С геополитической точки зрения, поставки полупроводников сосредоточены в руках нескольких ключевых компаний, таких как TMSC и Samsung, которые контролируют 80 процентов рынка. С экономической точки зрения, спрос на чипы для сотовых телефонов находится в прямой конкуренции со спросом на автомобильные чипы, поскольку производители чипов предпочитают поставлять первые, а не последние, из-за более высокой нормы прибыли, что объясняет, почему на автомобильный сектор в настоящее время приходится всего восемь процентов мирового спроса на полупроводники. Это дает ключевое преимущество США, поскольку производителей микросхем легко привлечь на высокотехнологичный рынок США, а не на вторичные рынки, такие как ЕС, и это преимущество в конечном итоге распространяется на автомобильный сектор. Это одна из причин, по которой «Закон о европейских чипах» подвергся широкой критике, и почему инвестиции в полупроводники на миллиарды долларов были объявлены в США, а не в ЕС. Даже китайские политики начинают нервничать по поводу будущей зависимости от полупроводников, поскольку Китай уже импортирует чипы на сумму более 300 миллиардов долларов из мировой промышленности, которая полагается на США и их союзников.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) Peellden

При переходе на электромобили США проигрывают Китаю гонку по производству аккумуляторов, добыче и переработке важнейших полезных ископаемых. По данным Международного энергетического агентства, компоненты аккумуляторных батарей, такие как литий, кобальт, никель, медь и редкоземельные элементы, обрабатываются преимущественно в Китае (более 70−80 процентов). С другой стороны, несмотря на то, что на текущем рынке полупроводников контролируется всего 12 процентов, быстрое наращивание мощностей может привести к тому, что в течение следующих пяти лет США будут поставлять каждый четвертый мировой чип. Как следствие, одной областью, в которой США могут завладеть ключевым преимуществом (касаемо гонки электромобилей и не только ее), могут стать полупроводники — стратегический рынок с высокой добавленной стоимостью, который следует расширять и поддерживать любым возможным способом.