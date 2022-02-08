Оренбург, , 14:01 — REGNUM В Оренбургской области губернаторским антиковидным указом продлен режим повышенной готовности по 15 февраля. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из документа исключил ряд пунктов по поводу ПЦР-тестирования. В частности отменили обязательное ПЦР-тестирование по прибытии в Оренбуржье из других регионов или из-за рубежа и о карантине для контактировавших с заболевшими коронавирусом. С работодателей снимается обязанность по тестированию вернувшихся из командировок сотрудников и ограничения по допуску их на рабочие места.

В зависимости от эпидемиологической обстановки органам госвласти и местного самоуправления необходимо обеспечивать транспортом медицинские организации для обслуживания амбулаторных больных.

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