Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Американский рэпер $not (Эди Эдуард) поделился трек-листом своей новой пластинки. Соответствующая информация появилась эксклюзивно на платформе Apple Music 8 февраля.

Скриншот YouTube $not

Известно, что в новый альбом войдут 13 новых песен. Гостями проекта станут Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV), Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон), A$AP Rocky (РакимМайерс) и другие исполнители.

Ранее $not представил совместный клип с A$AP Rocky на композицию Doja. Съёмки ролика проходили в Нью-Йорке (США).