Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Ростовская область с января по сентябрь 2021 года экспортировала в Иран товаров на сумму более 418 млн долларов, что в 8,5 раза больше, чем годом ранее. Первое место в таблице товаров, экспортируемых в Иран, занимают зерновые культуры, сообщил министр экономического развития донского региона Максим Папушенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Ираном за девять месяцев 2021 года превысил 420 млн долларов. Рост составил 8,2 раза. Экспорт составил более 418 млн долларов, импорт — более 2 млн долларов (на 11,2% выше предыдущего показателя).

По словам главы ведомства, успешно проводятся бизнес-миссии донских и иранских предпринимателей, активно развивается сотрудничество вузов — студенты из Ирана получают высшее образование в крупнейших вузах Ростовской области.