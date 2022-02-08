Пласт, Челябинская область, 8 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Пластовском районе Челябинской области раскрыли убийство 26-летней женщины. Оно было совершено ночью 7 февраля, сообщает областное управление СКР.

Нож, кровь

По данным следствия, 25-летний сожитель гражданки ударил её ножом. А затем он нанёс себе ножевые ранения, чтобы инсценировать самооборону, и скрылся.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.