Москва, , 13:59 — REGNUM В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения. Об этом сегодня, 8 февраля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

По его словам, Кремль был готов к тому, что их беседа лидеров двух стран затянется. На продолжительность встречи повлияла достаточно экстраординарная ситуация, которая требует подробных разговоров.

«Желание продолжать беседу на протяжении нескольких часов было обоюдным — очень напряженная повестка дня. Изложение аргументов, по крайней мере, президента России относительно нашей позиции, конечно, потребовало времени», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле завершились переговоры российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

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