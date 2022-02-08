Новосибирск, 8 февраля 2022, 14:00 — REGNUM Новосибирский метрополитен перешёл на вариантный график движения поездов. Причина — резкий рост общего числа заразившихся коронавирусом и снижение пассажироперевозки, сообщили в пресс-службе подземки.
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Уточняется, что в часы пик утром и вечером сохранится максимальное число поездов. Дополнительное время ожидания составит около минуты.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что за прошедшие сутки в Новосибирской области было выявлено 3214 случаев заражения коронавирусом.
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