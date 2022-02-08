Чикаго, США, , 13:58 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:124.

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Самыми результативными игроками матча стали защитник «Финикса» Девин Букер и форвард «Чикаго» Демар Дерозан, набравшие по 38 очков.

«Финикс» одержал 43-ю победу в 53 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» потерпел 21-е поражение в 54 играх и идёт на шестом месте.

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