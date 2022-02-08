Варшава, 8 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. 8 февраля сотрудники Пограничной службы Польши, работающие на пункте пересечения польской-украинской границы в Корчевой, что на Подкарпатье, задержали 41-летнего гражданина Украины, которого разыскивает Интерпол. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы Польши Петр Закеляж журналистам.

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По его словам, задержанный находился в розыске два года. Он добавил, что украинский гражданин явился на пограничный контроль на переходе в Корчевой, чтобы выехать из Польши.

«Во время проверки международных полицейских баз сотрудники Пограничной службы установили, что иностранец находится в базе Интерпола с красной нотой розыске. Такая нота информирует службы о том, что они имеют дело с опасным лицом», — подчеркнул он.

Представитель пограничной службы отметил, что задержанного иностранца подозревают в краже и избиении со смертельным исходом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Мужчину доставили в суд и взяли под стражу», — сказал Петр Закеляж.