Ракка, Сирия, 8 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В лагере для беженцев «Эль-Холь», расположенном на оккупированной США территории Сирии, произошли беспорядки. Об этом 8 февраля сообщает Al-Arabiya со ссылкой на свой местный источник.

U.S. Department of State Лагерь сирийских беженцев

По словам источника, жители лагеря вступили в конфликт с силами курдского ополчения QSD.

Он уточнил, что противостояние началось в полдень 8 февраля после того, как одна из жительниц лагеря попыталась убить курдского бойца. Нападавшая ранее была женой одного из боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и известна как сторонница её радикальной идеологии.

После неудачной попытки убийства, в столкновения с бойцами вступили другие сторонники радикалов, живущие в лагере «Эль-Холь».