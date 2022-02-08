Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Правительство Казахстана должно найти способы, как вернуть незаконно вывезенные из республики деньги. Об этом 8 февраля заявил на расширенном заседании президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов», — сказал Токаев.

Он добавил, что в Казахстане нужно внедрять идеологию добросовестного труда. Она должна сменить «мировоззрение компрадоров, временщиков, иждивенцев». Президент подчеркнул, что этого нужно добиваться и властям, и обществу.

Токаев отметил, что это относится к вопросу национальной идентичности народа и воспитания молодёжи. Он подчеркнул, что бизнес обязан проявлять налоговую честность и социальную ответственность.

Одним из проявлений патриотизма «национальной буржуазии», по мнению главы Казахстана, являются взносы в президентский общественно-социальный фонд «Казакстан халкына».

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