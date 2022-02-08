Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Учащиеся девятых классов в Санкт-Петербурге могут выбрать дистанционную или очную форму проведения итогового собеседования по русскому языку, сообщили 7 февраля в пресс-службе Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Девятиклассникам позволили сдать один из экзаменов ГИА заочно. Для этого в местных школах проводят опрос, который формирует списки школьников, сдающих очно и дистанционно. Ученики получат уведомление от ответственного организатора в каждой школе за сутки до итогового собеседования. Организатор проинформирует школьника о времени начала дистанционного экзамена и о графике посещения учебного заведения для очной сдачи.

При этом классический экзамен пройдет при соблюдении ограничительных мер. В школах будут выделены отдельные входы для недопущения образования скопления несовершеннолетних, а помещения будут часто проходить дезинфекцию.

В ходе такой формы ГИА девятиклассникам необходимо выразительно прочитать текст, пересказать его, включая дополнительную информацию. Если при очной сдаче на собеседование отводится 15 минут, то при дистанционной время увеличено до 20−25 минут из-за необходимости подключения к системе видеосвязи.

Напомним, итоговое собеседование имеет систему оценивания «зачет» или «незачет». При этом для положительной оценки необходимо набрать десять из 20 баллов.