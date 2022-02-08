Новосибирск, 8 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Новосибирский журналист Николай Сальников признан виновным по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщил Центральный районный суд Новосибирска.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Наказание назначено условно с испытательным сроком два года, — уточнили в суде. — Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, Сальников освобождён из-под стражи из зала суда немедленно».

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, журналист Николай Сальников и бизнесмен Сергей Проничев в апреле 2021 года были заключены под стражу по делу о «мошенничестве, совершённом организованной группой». Их подозревали в вымогательстве у героев скандального видео.

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