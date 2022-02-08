Оттава, 8 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли еще не дала ответ на приглашение главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова посетить Россию. Об этом 8 февраля сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в преддверии Дня дипломата, отмечаемого 10 февраля.

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«Приглашение Мелани Жоли от Сергея Лаврова открытое. Оно остается в силе», — приводит его слова ТАСС.

Также Степанов отметил, что считает, что визит главы МИД Канады в Москву был бы полезен для обеих стран, а также способствовал бы ясности во многих вопросах двусторонней и международной повестки дня.

«Пока канадский МИД не отреагировал на приглашение», — утончил посол РФ и добавил, что двум странам, по его мнению, нужно «задействовать имеющийся потенциал российско-канадских отношений гораздо в большей степени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, в канадской столице Оттаве подрывают экономику страны.