Брянск, , 13:51 — REGNUM Семь сельскохозяйственных земельных участков, неиспользуемых по назначению, принудительно изъяли у собственников в 2021 году в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Земельные участки Анатолий Зубанюк

Законодательством установлено, что сельхозземли могу быть изъяты по решению суда, в случае если владельцы длительное время не используют их по прямому назначению. В 2021 году земельный надзор инициировал изъятие семи таких участков общей площадью 112,5 гектара.

Всего с учётом ранее направленных исков в 2021 году нерадивые собственники лишились более 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения.