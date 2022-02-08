Йошкар-Ола, , 13:49 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 февраля лечение получают 838 пациентов, из них у 519 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

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В том числе, у 718 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 750 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 88 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 86 человек, выписаны 102 пациента. При этом, по данным общероссийского оперативного штаба, за сутки в республике в больницы попали еще 126 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 февраля выздоровели с начала пандемии 29 407 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 147 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 36 357 случаев заражения коронавирусом, из них 525 — за последние сутки.

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