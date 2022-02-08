Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Первое судебное заседание по делу о признании геноцида мирного населения Дона со стороны нацистов в годы Великой Отечественной войны Ростовский областной суд проведёт 10 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Напомним, что в годы военного лихолетья Ростовская область была оккупирована гитлеровцами дважды — с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года. В рамках реализации проекта «Без срока давности» в 2020 году поисковики обнаружили место массового уничтожения мирного населения в Миллерове, в 2021 году — в Сальске. В ходе экспедиций были подняты останки более 400 человек, в том числе детей и женщин.

«Останки, обнаруженные в Миллерове и Сальске, имеют следы насильственной смерти. Большое количество детских останков подтверждает факт зверских убийств, рассчитанных на уничтожение советского народа. При эксгумации останков часто встречались следы смертельных ранений в голову. Пули и гильзы, изъятые из захоронений, соответствовали оружию МП-40 времён Великой Отечественной войны, состоящему на вооружении вермахта», — отметил руководитель поискового клуба «Русич» Сергей Киршенко.

Сопровождать судебный процесс будут также выставки архивных документов, круглые столы и ряд других мероприятий. Исковое заявление в Ростовский областной суд ранее подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.