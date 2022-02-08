Тавда, Свердловская область, 8 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Тавде Свердловской области предпринимателя будут судить за контрабанду. Мужчина вывез из России пиломатериалы на сумму 63 млн рублей. Расследование дела завершено. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Предприниматель для незаконных перевозок хвойного леса использовал несколько организаций. Груз отправляли в Узбекистан и Азербайджан.

Нарушения выявили сотрудники полиции из службы по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Уголовное дело направили в суд Тавды. Бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы.