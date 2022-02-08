Москва, , 13:53 — REGNUM Реальные пути решения вопроса о гарантиях безопасности для России пока не прощупываются. Готовность Запада учитывать озабоченности Москвы не ощущается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 февраля журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что для России «остаётся открытой в полном смысле этого слова» и самой важной тема гарантий безопасности.

«Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля накануне заявил, что отношения между России и Западом по-прежнему напряжённые, и причина тому — ситуация вокруг Украины.

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