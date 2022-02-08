Долгопрудный, Московская область, 8 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В подмосковном Долгопрудном специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) продемонстрировали прототип пятикубитного квантового процессора собственной разработки. Об этом 8 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Квантовый процессор

С помощью нового процессора, который был разработан в МФТИ, появилась возможность проводить управляемое взаимодействие пар соседних кубитов, которые представляют из себя наименьшую единицу информации в квантовом компьютере — аналог бита в обычном компьютере.

«Таким образом, подмосковные ученые смогли показать контроль отдельных кубитов и их взаимодействие в двухкубитных операциях. А еще у них получилось воспроизвести кубиты в многокубитной схеме. А это, в свою очередь, говорит о высоком уровне», — сказано в сообщении.