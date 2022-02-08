Пули-Алам, Афганистан, , 13:47 — REGNUM Муниципалитет Логара в Афганистане объявил, что он закрыл более 25 заправочных станций и продуктовых магазинов, которые действовали в нарушение правил.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Рафиулла Ахмадзай, заместитель мэра Пуле-Алама, заявил газете «8 Собх», что должностные лица этих заправок и продовольственных магазинов нарушили правила и поэтому их заведения были закрыты.

Ахмадзай пояснил, что с обесцениванием доллара по отношению к афганской валюте они установили тарифы для регулирования и контроля цен на сырье в городе Пуле-Алам.

По его словам, деятельность любого владельца магазина или бизнесмена, которые не будут следовать этому прейскуранту, будет пресечена.