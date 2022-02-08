Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 8 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» проходит первая профильная смена по программе Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Kremtrek.ru Артек

Всего в 2022 году пройдет 15 смен в МДЦ «Артек» в рамках которых школьников сообщества «Большая перемена» ожидает образовательная программа «Время больших перемен».

«Рад, что среди программ, которые будут реализованы в «Артеке» в 2022 году — проект «Большой перемены». Первая профильная смена объединила талантливых наставников и замечательных ребят. Занятия по командообразованию, социальному проектированию, самопрезентации получают большой хороший отклик участников. Это то, что сегодня востребовано и актуально для современных школьников. Ждём продолжения проекта. Уверен, тематическая программа «Большой перемены» в «Артеке» подарит ребятам невероятные впечатления, новые знания и верных друзей», — подчеркнул директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Лекции и мастер-классы по командообразованию, креативному мышлению, проектированию и презентации проектов для участников смен проводят профессионалы в сфере образования, коммуникаций и медиа. Кроме того, участники смен работают над созданием собственных проектов.

«Смена в «Артеке» проходит просто отлично! Помимо интересных «артековских» мероприятий, нас приводили на лекции, диалоги с экспертами в области социального проектирования. А в последнюю неделю смены мы защищали проекты. Также у нас была встреча с представителями Госкорпорации «Росатом» и других организаций на тему физики в школе», — поделился полуфиналист конкурса «Большая перемена» Даниил Валеев.

Мастер-класс, посвящённый презентации проектов, в формате Elevator Pitch для участников смены провел журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

«Уверенность нам придает наш опыт и наши победы. Чем больше мы преодолеваем себя, свои страхи, сомнения и комплексы, тем сильнее становимся. Причем, важно знать: наши слабости, недостатки и даже дефекты — это, в реальности, наша фора, которая наделяет нас сокрушительной энергией — она наделяет нас мотивацией и даже, скажу вам больше, мечтой. Мы мечтаем стать самыми сильными в том, в чем казались себе самыми слабыми. И в результате становимся. Ну, а профессия журналиста позволяет молодому человеку приобрести так нужные нам сегодня softskills, все прикладные, «мягкие» навыки: навык коммуникации, навык лидерства, умения просчитать ситуацию, брать на себя ответственность, работать в команде, уходить от конфликта и не поддаваться стрессам. Знаю, как это работает, по себе. А если всё это помогло и продолжает помогать мне, значит, точно поможет и вам!», — сказал Эрнест Мацкявичюс.

После мастер-класса участники программы «Время больших перемен» защитили свои проекты о финансах и бизнесе, творчестве, патриотизме, волонтерстве. Даниил Валеев разработал проект «Творческий Урал», направленный на повышение уровня знаний в сфере креативных индустрий среди школьников Челябинской области.

Победитель «Большой перемены» Александра Луценко и полуфиналист Руслан Баликоев защитили проект «Путь к финансовой грамотности».

«Наш проект направлен на то, чтобы заинтересовать школьников 14−17 лет в изучении финансовой грамотности. Для этого мы привлекаем нашу целевую аудиторию благодаря социальным сетям, на сайте размещаем более подробную информацию. В будущем хотели бы проводить видеоуроки и вебинары с работниками банков. Особенность проекта — это тематический календарь, который будет совмещен с соцсетями и включать в себя систему обмена баллов на подарки», — рассказала о проекте Александра Луценко.