Махачкала, , 13:46 — REGNUM В Дагестане временно прекратили оказывать плановую медицинскую помощь в поликлиниках. Такое решение приняли в минздраве республики из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.

В поликлинике Rosminzdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«К сожалению, ситуация с распространением коронавируса в регионе все еще нестабильная. В дагестанских поликлиниках приостановлено оказание плановой медицинской помощи», — приводит ТАСС слова представителя минздрава.

По данным республиканского оперативного штаба на 8 февраля, в Дагестане за прошедшие сутки выявлено 726 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В ковидные госпитали госпитализированы 107 пациентов. Всего в больницах проходят лечение от COVID-19 2927 человек.

Читайте также: В Хакасии приостанавливают плановую медпомощь и диспансеризацию