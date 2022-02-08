Луганск, , 14:04 — REGNUM Украинский телеканал готовит постановочные сюжеты о якобы невыносимой жизни в Луганской Народной Республике, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в ходе брифинга 8 февраля.

Народная милиция ЛНР Rusvesna.su

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По его словам, в Попаснянском районе вблизи линии соприкосновения работают сотрудники украинского «5 канала» и представители объединённого центра военно-гражданского сотрудничества. Они готовят видеосюжеты «о невыносимых условиях жизни гражданского населения в прифронтовых районах и обвинении в этом Луганской Народной Республики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе предупредили о развязанной украинскими и западными спецслужбами информационной кампании Crushing sword («Сокрушительный меч»). Так, замглавы управления Народной милиции ДНРЭдуард Басурин заявил, что частью этой кампании является атака на интернет-ресурсы республик. Он пообещал, что Донбасс в ответ на это расширит свои возможности по информационному вещанию.

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